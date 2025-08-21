DMM’den Kardeşlik ve Demokrasi Yalanlama

AÇIKLAMALARIN DOĞRULUĞU VE ŞEFFAFLIK

DMM’den yapılan duyuruda, bazı sosyal medya kanallarında bir siyasi partinin TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, Türkiye’nin bağımsızlığını ve milli birliğini hedefleyen taleplerde bulunduğu yönünde yayımlanan bilgilerin tamamen yanlış ve yanıltıcı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada milli birlik ve dayanışmayı güçlendiren, toplumsal barışı artıran stratejik bir girişim olduğu belirtildi. Komisyonun, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyeyle büyük bir uyum ve özenle çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

KAMUOYUNA YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Komisyonun bugüne kadar düzenlediği 4 toplantının gündem ve içeriklerinin şeffaflık prensibi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, komisyon çalışmalarının basına açık bir şekilde yürütüldüğü, oturumların gazeteciler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayınlandığı kaydedildi.

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın komisyon üyelerine bilgi vermek amacıyla katıldığı toplantı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir.” denildi. Böyle bir durumda, komisyon gündemine hiç gelmemiş ve herhangi bir parti tarafından teklif edilmemiş meseleleri çarpıtarak kamuoyuna sunmanın, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecine yapılan bir açık provokasyon olduğu ifade edildi. Kamuoyuna, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara güvenmesi, asılsız ve provokatif içeriklere kesinlikle itibar edilmemesi rica edildi.