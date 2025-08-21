DMM’den Komisyon İddialarına Yalanlama

AÇIKLAMA VE DEZENFORMASYON İDDİALARI

DMM tarafından yapılan duyuruda, bazı sosyal medya platformlarında, bir siyasi partinin TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerle ilgili paylaşımların tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğu vurgulandı. Açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma sürecinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren, toplumsal barışı artıran stratejik bir çaba olduğu bildirildi. Bu sürecin önemli bir parçası olan Komisyon’un, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üye ile büyük bir özen ve uyum içerisinde devam ettiği belirtildi.

ŞEFFAFLIK VE FAALİYETLERİN PAYLAŞIMI

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği dört toplantının gündeminin ve içeriklerinin şeffaflık ilkelerine göre kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, komisyon çalışmalarının basına açık olduğu, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı kaydedildi.

GİZLİ OTURUM VE TALİPLERİN GÜNDEME GELMEMESİ

Komisyonun tek gizli oturumunun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın katıldığı bilgilendirme toplantısı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu toplantı da dahil olmak üzere sosyal medyada yer alan hiçbir talep veya teklif gündeme getirilmemiştir. Böyle bir durum varken, Komisyon’un gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur.” Son olarak, kamuoyunun yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara güvenmesi ve asılsız, gerçek dışı ve provokatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.