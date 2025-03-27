DMM’den Şişli Belediyesi Açıklaması

DOĞRU OLMAYAN İDDİALAR

DMM’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, bazı basın yayın organlarında öne çıkan “Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği” iddiasının yanlı olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, Şişli Belediyesi’nin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtım uygulamasının mevcut olmadığı ve bu nedenle Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen’in öğrencilere sunulan ücretsiz öğünlerin kaldırılmasına dair bir karar almasının mümkün olmadığı belirtildi.

GIDA DESTEĞİ UYGULAMALARI

Belediyenin daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağladığı vurgulanarak, “Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur.” denildi. Ertürkmen’in göreve başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verildiği ifade edildi. Sonuç olarak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.