DMM, Kardeşlik Ve Demokrasi İddialarını Reddetti

AÇIKLAMADA YALANLARIN ORTAYA KONULMASI

DMM tarafından yapılan duyuruda, çeşitli sosyal medya platformlarında bir siyasi partinin TBMM çatısı altındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na Türkiye’nin egemenliği ve milli birliğine karşı taleplerde bulunduğu yönündeki iddiaların tamamen yalan ve dezenformasyon içerdiği vurgulanıyor. Açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada milli birlik ve beraberliği artıran, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade ediliyor. Bu sürecin önemli bir bileşeni olan komisyonun, Meclis’te yer alan 11 siyasi partiden 51 üye ile büyük bir dikkat ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydediliyor.

KAMUYLA PAYLAŞILAN ŞEFFAFLIK

Komisyonun tarihi, gündem içeriği ve yapılan toplantılarının şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna duyurulduğunun altı çizilen açıklamada, bu çalışmaların basına açık bir şekilde yürütüldüğü, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarılıyor.

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli toplantının, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın komisyon üyelerine bilgi vermek amacıyla katıldığı buluşma olduğu belirtiliyor. Açıklamada, “Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir” deniliyor. Ayrıca, komisyon gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından önerilmiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasının açık bir provokasyon olduğu ifade ediliyor. Kamuoyunun yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara güvenmesi ve yanıltıcı, gerçek dışı ve provokatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica ediliyor.