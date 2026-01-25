DMM: Proje Okulları Hakkındaki İddialar Yanlış

dmm-proje-okullari-hakkindaki-iddialar-yanlis

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyonla mücadele merkezinin sosyal medya platformunda, proje okullarıyla ilgili ortaya atılan iddialara dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bahsi geçen iddianın yanlış olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerik barındırdığı vurgulandı. Proje Okulları Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin, tüm proje okullarını kapsayan yaygın bir düzenleme olmadığı, yalnızca mevzuatta özel olarak belirtilen programı uygulayan okullar için geçerli olduğuna dikkat çekildi.

PROJE OKULLARI SINIRLI

Açıklamada, Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların yalnızca TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu ifade edildi. Bu okulların, merkezi sınavda belirlenen başarı şartı yanında, kendi özel programlarına yönelik ek sınav koşullarına sahip olduğu bildirildi. Dezenformasyonla mücadele merkezi, proje okullarının tümünde LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağına dair yayılan haber ve paylaşımların yanıltıcı olduğunu ifade etti ve yalnızca resmi yetkililerin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

