DMM, Yargı Paketinin Yalanlandığını Açıkladı

DEZENFORMASYONA CEVAP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketi üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. DMM, bazı basın yayın organlarında “Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak” şeklinde yayımlanan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, ‘cezasızlık algısına’ neden olduğu tespit edilmiştir” denildi.

YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI

Açıklamanın devamında, “Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi’nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir” denildi. Dolayısıyla, bu hesaplamalarla “12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

İDDİALAR VE GENEL AF

DMM, yeni yargı paketinin, genel af değil, infaz düzenlemesi olduğuna dikkat çekerek kamuoyunun manipülasyona uğramaması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi beklenen “Ceza Yargı Paketi” ile ilgili olarak, aralarında cinayet ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan hüküm giyen yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolu açılacağı iddiaları ise kamuoyunda yankı bulmuştu.