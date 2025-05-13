“DNA Analizi Suçsuzluğu Kanıtladı”

İNGİLTERE’DE BİR ADALETİZ HİKAYESİ

İngiltere’de 38 yıl boyunca haksız yere mahkum kalan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet suçlaması, yeni delillerin incelenmesi sonrasında temyiz mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar, İngiliz yargı tarihinin en uzun süren adaletsizliklerinden biri olarak kaydedildi. Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall’ın cinayetinden mahkum olmuştu.

VAHŞİCENİN HAYALETİ

Sullivan’ın o dönemde bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyunca yüklü miktarda alkol aldığı ve Sindall ile karşılaşmadan hemen önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddiaları vardı. Sindall, çiçekçi minibüsü ile pub işinden dönerken, bir benzin istasyonuna doğru yürürken cinsel saldırıya uğrayarak vahşice öldürülmüştü. Cesedi, kısmen giyinik ve parçalanmış bir vaziyette bulundu. Sullivan ise kendisinin masum olduğunu iddia ediyor ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için başvurmuştu.

TEKNOLOJİDEKİ İLERLEMENİN ETKİSİ

Geçen 38 yıl boyunca genetik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, Sullivan’ın suçsuz olduğu kanıtlandı. Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’nun (CCRC) talebi üzerine yapılan yeni testlerde, Sullivan’ın DNA’sının olay yerinden alınan örneklerde olmadığı ortaya çıktı. CCRC adına açıklama yapan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine yapılan DNA analizinin profilin “bilinmeyen erkeğe” işaret ettiğini bildirdi. Sullivan’ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall’ın cinayetini yeniden soruşturmaya başladı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz bir eşleşme sağlamadı.