Dna Testleri Gerçeği Ortaya Çıkardı: 38 Yıl Sonra Özgürlük

PETER SULLIVAN’IN HAKSIZ CEZASI BOZULDU

İngiltere’de 38 yıl haksız yere hapis yatan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet mahkûmiyeti, yeni delillerin değerlendirilmesi sonrasında temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Bu karar, İngiliz yargı tarihindeki en uzun süreli adaletsizliklerden biri olarak kaydedildi. Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı olan Diane Sindall’ın cinayetinden dolayı ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

OLAYIN KORKUNÇ DETAYLARI

Sullivan’ın, yaşanan kaderin ardından bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyunca alkol aldığını ve Sindall ile karşılaşmadan önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı öne sürülmüştü. Sindall’ın çiçekçi minibüsü, pub vardiyasından eve dönerken arızalanmış ve genç kadın benzin istasyonuna doğru yürüyüş yaparken cinsel saldırıya uğrayarak dövülerek öldürülmüştü. Ölüm sonrası cesedi kısmen giyinik ve parçalanmış olarak bulunmuştu. Sullivan ise masum olduğunu her zaman savunmuş ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için hukuki girişimlerde bulunmuştu.

GENETİK TEKNOLOJİLERİN ETKİSİ

Geçen 38 yıl boyunca genetik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Sullivan’ın suçsuz olduğu kanıtlandı. Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni DNA testleri, olay yerinde toplanıp saklanan örneklerde Sullivan’ın DNA’sına rastlanmadığını gösterdi. CCRC sözcüsü Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine yapılan DNA analizinin profilinin “bilinmeyen bir erkeğe” işaret ettiğini belirtti. Sullivan serbest bırakıldığı andan itibaren, polis ekipleri Sindall’ın cinayetine yönelik soruşturmaları yeniden başlattı. Ancak ulusal DNA veritabanında yapılan incelemeler henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.