DNA Testleri Hükmü Değiştirdi: 38 Yıl Sırasındaki Adaletsizlik

İNGİLTERE’DE HAKSIZ CEZALANDIRMA

İngiltere’de haksız yere 38 yıl hapis yatan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet mahkûmiyeti, yeni kanıtların incelenmesi sonucunda temyiz mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu durum, İngiliz yargı tarihinin en uzun süreli adaletsizliklerinden biri olarak tarihe geçti. Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall’ın öldürülmesi suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ŞOK EDİCİ ÖLÜM

Sullivan’ın, o dönemde bir dart maçını kaybettikten sonra gün içinde aşırı alkol tükettiği ve Sindall ile karşılaşmadan önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddia edilmişti. Sindall’ın çiçekçi minibüsü pub vardiyasından eve dönerken bozulmuştu ve genç kadın, benzin istasyonuna yürüdüğü sırada cinsel saldırıya uğrayarak dövülüp vahşice öldürülmüştü. Cesedi kısmen giyinik ve parçalanmış bir şekilde bulundu. Sullivan, masum olduğunu iddia ediyor ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için başvuruda bulunmuştu. 38 yıllık süreçte genetik teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde Sullivan’ın suçsuzluğu kanıtlandı.

GENETİK TESTLERİN SONUCU

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’nun (CCRC) isteği üzerine gerçekleştirilen yeni testler, Sullivan’ın DNA’sının olay yerinden alınan ve saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu. CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine yaptığı açıklamada, DNA analizinin profilin “bilinmeyen erkeğe” işaret ettiğini belirtti. Sullivan’ın serbest bırakılmasının ardında polis, Sindall’ın cinayeti ile ilgili soruşturmayı yeniden başlattı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadı.