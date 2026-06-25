DOA Sistemi 1 Temmuz’da Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla TÜÇA tarafından yürütülen DOA Sistemi 81 il ve 973 ilçede uygulamaya hazırlanıyor. Sistem içecek ambalajlarının kontrollü toplanmasını hedefliyor. Vatandaşlardan üreticilere geniş bir yapıyı kapsıyor. Geri dönüşüm sektörü ve işletmeler de sürece dahil ediliyor.

HOREKA İŞLETMELERİ SİSTEME KRİTİK KATKI SAĞLAYACAK

Otel, restoran ve kafeleri kapsayan HOREKA işletmeleri sistemin önemli bileşenlerinden biri. Bu işletmeler günlük tüketimin yoğun olduğu noktalar olarak öne çıkıyor. Ambalajlar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine dahil edilecek. İşletmeler saha operatörlerini DBYS üzerinden belirleyebilecek. DOA logolu ambalajlar yetkili operatörler tarafından düzenli toplanacak. Her ambalaj için işletmelere 0,20 lira teşvik ödenecek. Tüm süreç dijital altyapı üzerinden anlık takip edilecek. Bu sayede toplama ve geri kazanımda şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KATKILAR HEDEFLENİYOR

Sistem yaygınlaşınca içecek ambalajı ithalatı yüzde 35-40 azalacak. Yıllık yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik katkı öngörülüyor. Ayrıca 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltımı hedefleniyor. 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesi bekleniyor. DOA Sistemi’ne katılan işletmeler DBYS üzerinden kayıt oluşturacak. Yetkili saha operatörünü belirleyerek biriken ambalajları ayrı toplayacak.

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN KATILIM ÇAĞRISI

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk sistemin çevre ve ekonomi alanlarında dönüşüm sağladığını belirtti. Vatandaşları, işletmeleri ve üreticileri aynı hedefte buluşturduklarını söyledi. Bu dönüşümün başarısının tüm paydaşların katılımıyla mümkün olacağını vurguladı. HOREKA işletmelerinin katkısını çok değerli bulduklarını ifade etti. İşletmeleri DBYS kayıt süreçlerini tamamlamaya davet etti. Sistemin 1 Temmuz’da ulusal entegrasyona başlayacağını kaydetti.