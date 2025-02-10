Doğal Gaz Fiyatları İki Yılın Zirvesinde

SOĞUK HAVALAR GAZ FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Soğuk havanın depolama tesislerinden gaz çekişini hızlandırmasıyla birlikte Avrupa doğal gaz fiyatları son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gösterge vadeli işlemlerde gaz fiyatı %4,1’lik bir artışla 58 euro/MWh seviyesine çıktı. Kuzeybatı Avrupa önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklarla karşılaşırken, bu durum ısınma talebini artırabiliyor ve bu yıl içerisinde yaşanan ralliye ivme kazandırabiliyor.

STOKLARDAKİ DÜŞÜŞ RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA

Artan yakıt tüketimi, 2022’de yaşanan enerji krizinin ardından yılın bu döneminde en düşük seviyede olan stokları daha da boşaltma riski taşıyor. Geçen yıl bu dönemlerde %67 olan stok doluluk oranı şu anda yalnızca %49,02 seviyesine inmiş durumda. Global Risk Management’ın baş analisti Arne Lohmann Rasmussen, “Avrupa Birliği’nin bahara çok düşük gaz stoklarıyla girme riski son birkaç haftada arttı” diye belirtiyor.

TÜCCARLAR FİYATLARDAKİ YÜKSELMEYİ TAKİP EDİYOR

Rasmussen ayrıca, piyasada hakim olan yükseliş eğiliminin bir başka göstergesi olarak gaz opsiyonlarına dair tüccarların Avrupa’daki artan gaz fiyatlarına karşı koruma almak için acele ettiklerini ifade ediyor. Stoklama sezonuna doğru arzda daha fazla kesinti beklenirken, tüccarlar ABD gümrük tarifeleri ve küresel ticaret ortaklarına yönelik tehditlerin etkisini de sürekli gözlemliyor. Avrupa’nın doğal gaz ölçütü Hollanda TTF’de, ön-ay vadeli kontratları 10:42’de %2,7 artışla megavat-saat başına 57,26 euro seviyesine yükseldi.