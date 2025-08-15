Doğal Sit Alanları İçin Yeni Karar

HAYVAN BAKIMI İÇİN YENİ İLKELER BELİRLENDİ

Kesin korunacak alanlar dışında doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu bağlamda doğal sit alanlarında uygulanabilecek hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarına yönelik yeni bir ilke kararı aldı.

KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar doğrultusunda, kesin korunacak hassas alanlar ve 1. derece doğal sit alanları dışında kalan bölgelerde, ekolojik değerler, doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri dikkate alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirme yapacak. Bu komisyonun uygun görmesi halinde, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları dahilinde sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulmasına izin verilebilecek.

SONUÇ OLARAK, KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

23 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıda bu karar oy birliğiyle alındı.