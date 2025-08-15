Doğal Sit Alanlarında Hayvan Bakımevleri Kurulacak

DOĞAL SİT ALANLARINDA YENİ İLKELER

Kesin korunacak alanların dışında, doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları oluşturulabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konuya ilişkin yeni bir ilke kararı belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, korunması gereken hassas alanlar ve 1. derece doğal sit alanları haricindeki bölgelerde, ekolojik değerler, doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri dikkate alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu bir değerlendirme yapacak.

KOMİSYONDAN UYGUN BULMA ŞARTI

Komisyonun uygun görmesi halinde, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ile kullanma şartları doğrultusunda sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kurulmasına izin verilebilecek. 23 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıda bu karar, oy birliği ile alınmış durumda.