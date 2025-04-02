Doğalgaz Faturalarına Kademeli Tarife Geliyor

SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında önemli bir değişiklik yapıyor. Elektrikte uygulanan kademeli tarife sisteminin ardından şimdi sıra doğalgazda! Şehirlerin yıllık ortalama tüketimlerine göre belirlenen tarifeler ile sosyal adalet sağlanacak ve enerji verimliliği artacak. Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve hangi illerin avantajlı olacağı ise merak ediliyor.

ŞEHİR BAZLI TARİFE DÖNEMİ

Bu yeni düzenlemeyle Türkiye genelinde tek tip fiyatlandırma tarihe karışıyor. Her şehir, kendi yıllık doğalgaz tüketim ortalamasına göre kademeli bir fatura sistemine tabi olacak. Soğuk bölgelerde yaşayanların sıkıntı yaşamaması sağlanacak; sıcak bölgelerde ise tüketim alışkanlıklarına göre adil bir dağılım hedefleniyor. Bakanlık, bu sistem ile hane bütçelerini korumayı ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı planlıyor.

FAZLA TÜKETİM GERÇEK MALİYETİ GETİRİYOR

Kademeli tarife sisteminde her il için bir ortalama tüketim sınırı belirlenecek. Bu sınırın altında kalan aboneler mevcut fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak bu sınırı aşanlar, doğalgazın gerçek maliyetini ödemek zorunda kalacak. Bu sayede tasarruf teşvik edilecek ve sübvansiyonlar ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.

ELEKTRİKTEN SONRA DOĞALGAZDA DA KADAME

Bildiğiniz gibi, bu yılın başında elektrikte kademeli tarife uygulaması hayata geçmişti. Yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketimi olan mesken aboneleri gerçek maliyetle faturalandırılmaya başlanmıştı. Şimdi aynı sistem doğalgaz için uygulanıyor. Bakanlık, bu adımla enerji politikalarında tutarlılık ve gerçekçilik amaçlıyor.

SOĞUK İLLER İÇİN DESTEKLER

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, sistemle ilgili detayları şu sözlerle ifade ediyor: “Soğuk illerdeki vatandaşların dezavantajlı duruma düşmemesi için şehir bazlı analizler yapıldı. Destekler, gerçekten ihtiyaç duyan hanelere ulaşacak.” Bu düzenleme, özellikle kışın harsh geçen bölgelerde yaşayanlar için büyük bir rahatlık sağlayacak.

TÜKETİM VERİLERİ VE TARİFELERİN TEMELİ

2023 verilerine göre doğalgaz tüketiminde iller arasında önemli farklılıklar göze çarpıyor: En fazla tüketim: Hakkari (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³), Ardahan (1.317 m³) olarak sıralanıyor. En az tüketimler ise Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³), Mersin (531 m³) şeklinde. Büyük şehirler arasında ise İstanbul (869 m³), Ankara (1.067 m³) ve İzmir (736 m³) yer alıyor. Bu veriler, yeni tarifelerin temelini oluşturacak.

YENİ SİSTEM YIL SONUNDA DEVREYE GİRİYOR

Bakanlık, il bazlı tüketim analizlerini tamamladı ve kademeli tarife sistemine geçiş için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni uygulamanın yıl sonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar, faturalarında bu değişikliği kısa bir süre içinde hissedecek. Kademeli tarife sistemiyle enerji sübvansiyonlarının doğru adreslere ulaşması, tüketimde verimliliğin artması ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulması hedefleniyor. Hem hane halkı hem de ülke ekonomisi için önemli bir adım atılmış olacak.