Doğalgaza Kademeli Tarife Geliyor: Yeni Dönem Başlıyor

ENERJİ FATURALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında alışılmışın dışına çıkan bir değişiklik yapıyor. Elektrikte uygulanan kademeli tarifeden sonra şimdi doğalgazda da benzer bir sistem devreye giriyor. Şehirlerin yıllık ortalama tüketimlerine bağlı olarak belirlenecek tarifelerle sosyal adalet sağlanıyor ve enerji verimliliği artırılıyor. Peki, bu yeni sistem nasıl işliyor? Hangi iller avantaj elde ediyor? İşte merak edilen detaylar…

ŞEHİRLERE GÖRE TARİFE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde standart fiyatlandırma sona eriyor. Her şehir, kendi yıllık doğalgaz tüketim ortalamasına göre kademeli bir fatura sistemine tabii olacak. Soğuk iklimde yaşayanlar olumsuz etkilenmeyecek; sıcak bölgelerde ise tüketim alışkanlıklarına uygun eşit bir dağılım hedefleniyor. Bakanlık, bu düzenlemeyle aile bütçelerini koruyarak enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

FAZLA TÜKETENLER GERÇEK MALİYETİ ÖDEYECEK

Kademeli tarife sisteminde, her il için bir ortalama tüketim eşiği belirlenecek. Bu eşik altında kalan aboneler, mevcut devlet destekli fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak bu sınırı aşanlar, doğalgazın gerçek maliyetini ödemek zorunda kalacak. Böylece tasarruf özendirilecek ve sübvansiyonlar ihtiyaç duyanlara yönlendirilecek.

ELEKTRİKTEKİ KADAME, DOĞALGAZDA DA DEVREYE GİRİYOR

Bu yıl başında elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti ve yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan mesken aboneleri gerçek maliyetle faturalandırılmaya başlamıştı. Aynı yaklaşım doğalgaz için de uygulanıyor. Bakanlık, bu adımla enerji politikalarında tutarlılığı ve gerçekçiliği hedefliyor.

SOĞUK İLLERE ÖZEL DESTEK PLANLARI

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, bu sistemin ayrıntılarını şu şekilde dile getiriyor: “Soğuk illerdeki vatandaşların dezavantajlı konumda olmaması için şehir bazlı analizler yapıldı. Destekler, gerçekten ihtiyaç duyan hanelere ulaşacak.” Bu düzenleme, özellikle soğuk kışların yaşandığı bölgelerde yaşayanlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

İLLERİN DOĞALGAZ TÜKETİMİ

2023 verilerine göre doğalgaz tüketiminde iller arasında belirgin farklılıklar var: En fazla tüketim yapan iller arasında Hakkari (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³) ve Ardahan (1.317 m³) öne çıkıyor. En az tüketim ise Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³) ve Mersin (531 m³) gibi illerde gerçekleşiyor. Büyükşehirler arasında İstanbul (869 m³), Ankara (1.067 m³) ve İzmir (736 m³) yer alıyor. Bu veriler, yeni tarifelerin temelini oluşturacak ve soğuk illerdeki yüksek tüketim dikkate alınarak mağduriyetlerin önüne geçilecek.

TARİFELER HAZIR, UYGULAMA YIL SONUNA KADAR

Bakanlık, il bazlı tüketim analizlerini tamamladı ve kademeli tarife sistemine geçiş için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Yeni uygulamanın yıl sonunda devreye girmesi bekleniyor. Vatandaşlar, faturalarında bu değişikliği kısa süre içinde hissedecek. Kademeli tarife sistemiyle enerji sübvansiyonlarının hedeflenen adreslere ulaşması, tüketimde verimliliğin artması ve sürdürülebilir enerji politikalarının oluşturulması amaçlanıyor. Hem hane halkı hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme gerçekleşmiş olacak.