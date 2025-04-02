Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

YENİ DOĞALGAZ FATURALANDIRMA SİSTEMİ BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında önemli bir değişiklik yapıyor. Elektrikte uygulanan kademeli tarife sisteminin ardından, şimdi doğalgazda da böylesi bir düzenlemeye gidiliyor. Şehirlerin yıllık ortalama tüketimlerine dayalı olarak belirlenecek tarifelerle, hem sosyal adalet sağlanacak hem de enerji verimliliği artırılacak. Peki, bu yeni sistem nasıl işliyor? Hangi şehirler avantaj elde edecek? İşte tüm detaylar…

ŞEHİR MERKEZLİ TARİFE DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde tek tip fiyatlandırma sona eriyor. Her şehir kendi yıllık doğalgaz tüketim ortalamasına göre kademeli bir fatura sistemine dahil olacak. Soğuk iklimde yaşayanlar mağdur edilmeyecek; sıcak bölgelerde ise tüketim alışkanlıklarına göre adil bir dağılım hedefleniyor. Bakanlık, bu düzenleme ile hem hanelerin bütçelerini korumayı hem de enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

FAZLA TÜKETENLER GERÇEK MALİYETİ ÖDEYECEK

Kademeli tarife sisteminde her il için bir ortalama tüketim sınırı belirlenecek. Bu sınırın altında kalan aboneler, devlet destekli mevcut fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak bu sınırı geçenler, doğalgazın gerçek maliyeti ile karşılaşacak. Böylelikle tasarruf teşvik edilecek ve sübvansiyonlar, ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.

ELEKTRİKTEN SONRA DOĞALGAZDA DA KADMELİ DÖNEM

Bu yılın başında elektrikte kademeli tarife uygulaması başlamıştı. Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri, gerçek maliyetle faturalandırılmaya başlandı. Şimdi aynı sistem doğalgaz için devreye alınıyor. Bakanlık, bu adımla enerji politikalarında tutarlılığı sağlamak istiyor.

SOĞUK İLLER İÇİN ÖZEL DESTEK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, sistemin detaylarını şu sözlerle aktarıyor: “Soğuk illerdeki vatandaşların dezavantajlı duruma düşmemesi için şehir bazlı analizler yapıldı. Destekler, gerçekten ihtiyaç duyan hanelere ulaşacak.” Bu düzenleme, özellikle kışın sert geçtiği bölgelerde yaşayanlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

HANGİ İL NE KADAR TÜKETİYOR?

2023 verileri doğrultusunda doğalgaz tüketiminde iller arasında önemli farklılıklar bulunuyor: En fazla tüketim Hakkari (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³), Ardahan (1.317 m³) iken, en az tüketim Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³), Mersin (531 m³) olarak kaydedildi. Büyükşehirler arasında İstanbul (869 m³), Ankara (1.067 m³), İzmir (736 m³) yer alıyor. Bu veriler, yeni tarifelerin temeli olacak.

TARİFELER HAZIR, UYGULAMA YIL SONUNDA

Bakanlık, il bazlı tüketim analizlerini tamamladı ve kademeli tarife sistemine geçiş için son hazırlıklarını yaptı. Yeni uygulamanın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, faturalarında bu değişikliği kısa süre içinde hissedecek. Kademeli tarife sistemi ile enerji sübvansiyonlarının doğru adreslere ulaşması, tüketimde verimliliğin artması ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulması amaçlanıyor. Bu, hem hane halkı hem de ülke ekonomisi için önemli bir adım atıyor.