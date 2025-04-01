Doğu Anadolu’da Çiriş Otu Lezzeti

Baharın gelmesiyle Erzincan’ın yüksek kesimlerinde görülen çiriş otu, yerel halk tarafından toplanmaya başlandı. Munzur Dağları’nda rehberlik yapan Murat Aydemir, dağ keçilerinin de bu bitkiyi yediğini gözlemledi. Aydemir, dağlarda doğal olarak yetişen çiriş otundan pek çok farklı yemeğin yapıldığını belirtirken, çiriş turşusunun da ayrı bir lezzet olduğunu vurguladı.

DOĞADA FAYDALI BİTKİLER

Yüzyıllardır, insanlar doğadan edindikleri bitkileri çeşitli şekillerde değerlendiriyor. Bazı bitkiler sağlık açısından tedavi için tercih edilirken, diğerleri besin veya süs bitkisi olarak kullanılmakta. Çiriş otu, bu faydalı bitkilerden biri olarak öne çıkıyor. Latince adı Asphodelus aestivus L. olan çiriş, Zambakgiller familyasına ait bir bitki ve halk arasında güllük, dağ pırasası, kirkiş otu, sarı zambak, yabani pırasa ve yeling otu gibi adlarla anılmakta.

ÇİRİŞİN FAYDALARI VE TÜKETİM YÖNTEMLERİ

Birçok insan, bazı hastalıkların tedavisinde bitkisel yöntemleri tercih ediyor. Bunun nedeni, bu yöntemlerin yan etkilerinin olmadığı veya daha az olduğu yönündeki inanç. Bu bağlamda çiriş otu, bölgedeki halk arasında sıkça tercih edilen bir bitki halini aldı. Çirişten yapılabilecek yemeklerin oldukça çeşitli olduğu belirtiliyor. Meryem Badayman, Ekin Dinçel ve Ayla Ünver Alçay’ın gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, çirişin yabani bir bitki olmasına rağmen, içerdiği vitaminler, antioksidanlar, lifler ve minerallerle vücuda fayda sağladığı ortaya konmuş.