Doğu Anadolu’dan Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’dan batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları hızla başladı. Kurbanlık hayvanlar, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda detaylı muayeneden geçiriliyor.

SERVİS SÜRECİNDE KONTROL ÖNEMLİ

Denetim sırasında şüpheli görülen hayvanlar, sağlık raporları bulunsa bile tekrar kontrol ediliyor. Eksik evraklı hayvanların geçişine asla izin verilmiyor. Kayıt dışı hayvanların sevkiyatının önlenmesi amacıyla, veteriner hekimler yalnızca aşısı tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına onay veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kontrol sisteminin 7 gün 24 saat çalıştığını belirtiyor. Ayrıca, batı illerine sevkiyatların başlaması ile birlikte istasyonun yoğunluğunun arttığını ifade ediyor. Kenger, “İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor.” diye ekliyor. Denetim sırasında gerekli belgelerin kontrolü, veteriner sağlık raporları ile canlı hayvanların küpeleri de inceleniyor.

DENETİMLERDE CİDDİ SAYILAR

İstasyonun açıldığı günden itibaren, 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvanın muayenesinin yapıldığını aktaran Kenger, eksik belgeler durumunda idari ceza işlemlerinin de uygulandığını belirtiyor. Sevkiyatların artmasıyla birlikte kontrol noktasındaki veteriner hekim sayısının da artırıldığına dikkat çekerek, hayvan sahiplerinin sorunlu durumları il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini ifade ediyor.