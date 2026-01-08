Doğubank İşhanı’nda Silahlı Çatışma Yaşandı

İSTANBUL FATİH’TE SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

İstanbul Fatih ilçesindeki Eminönü’nde yer alan Doğubank İş Hanı’nda bir silahlı çatışma meydana geldi. Alınan bilgilere göre, husumetli oldukları bir şahıs, hanın giriş katında yer alan iş yerinin vitrinine ateş açtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda çatışma esnasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çatışma anında kaçan şahısların bir iş yerine sığınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.