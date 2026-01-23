Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti Dizisinden Çıkarıldı

ÜNLÜLERİ HEDEF ALAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, yaptığı açıklamayla ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Güngör, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİME ADAMAYA SÖZ VERDİM

Güngör, yaşadığı süreçte hata yaptığını kabul ettiğini belirterek, “Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptım ancak bu hatamdan artık döndüm ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamıştım. Temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım” şeklinde konuştu.

HATA YAPAN BİRİ DEĞİLİM

Aldığı kararla ilgili hislerini de dile getiren Güngör, “Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ŞANSLAR HAKKIMIZ

Güngör, kendisine yapılan eleştirilere yanıt vererek, “Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz severlerimle birlikte olacağım” dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Son olarak, “Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diyerek sözlerini tamamladı.