Doğum Günü Dönüşü Facia: 2 Ölü

FACİAYA NEDEN OLAN KAZA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir doğum günü kutlaması, trajik bir kaza ile son buluyor. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarpıyor. Olay yerine derhal polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

YAŞAMINI KAYBEDENLER

Kaza sonucunda otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in yaşamını yitirdiği belirleniyor. Sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi alınıyor. Otomobildeki gençlerin, Baran Tuncer’in bugün doğum günü kutlamasından döndüğü öğreniliyor.