Doğum Günü Faciası: 2 Ölü, 1 Yaralı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TRAJEDİYLE SONLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda 26 yaşındaki Sabri Tığlı yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAZADA İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sürücü Tığlı ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayda hayatını kaybeden gençlerin, Baran Tuncer’in doğum gününü kutladıktan sonra yola çıktıkları öğrenildi.

