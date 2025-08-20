Doğum Günü Kutlaması Talihsiz Sonuçlandı

FACİANIN NEDENİ DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen bir kazada, 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Olayın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

KAYIPLARIN ACI HABERİ

Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın, gençlerin Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından döndükleri sırada gerçekleştiği bildirildi.