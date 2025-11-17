Doğum İzni Düzenlemesinde Önemli Değişiklikler Geliyor

Doğum İzinlerinde Yeni Düzenlemeler Yolda

Doğum iznine dair önemli bir değişiklik tasarlandığı bildiriliyor. Yeni düzenlemede, doğum izninin anne ya da baba tarafından kullanılabilmesi mümkün olacak. Hükümetin aile yılı çerçevesinde hayata geçirmesi planlanan bu düzenlemenin son aşamasına gelindiği öğrenildi. Mevcut sistemdeki doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması üzerinde duruluyor. Yapılacak değişiklikle, “anne” kelimesi yerine “ebeveyn” ifadesinin kullanılacağı da aktarılıyor. Böylelikle, doğum öncesinde alınan doktor onayı ile doğrudan aktarılabilecek olan izin, istenildiği takdirde baba tarafından da kullanılabilecek.

Babaya verilecek doğum sonrası iznin de 2 katına çıkması bekleniyor. Buna göre, bu süre 5 günden 10 güne çıkarılacak. Hükümetin bu yeni düzenlemedeki bir diğer hedefi ise işçi ile memur arasındaki hak eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. Mevcutta, işçi anneler bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde 1 buçuk saat süt izni kullanabilirken, memur anneler ilk 6 ayda 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1 buçuk saat süt izni elde ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, işçi annelerin de memurlar ile aynı haklara sahip olması sağlanacak.

Ücretsiz izinler konusunda da memur-işçi ayrımını kaldırmayı planlayan düzenlemenin detaylarına göre, mevcut durumda işçiler 6 ay ücretsiz izin alabiliyorken, memurların bu süre 2 yıla kadar çıkabiliyor. Yapılan taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanmalarının önünün açılması hedefleniyor.