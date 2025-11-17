Doğum İzni Düzenlemesinde Önemli Değişiklikler Geliyor

dogum-izni-duzenlemesinde-onemli-degisiklikler-geliyor

Doğum İzinlerinde Yeni Düzenlemeler Yolda

Doğum iznine dair önemli bir değişiklik tasarlandığı bildiriliyor. Yeni düzenlemede, doğum izninin anne ya da baba tarafından kullanılabilmesi mümkün olacak. Hükümetin aile yılı çerçevesinde hayata geçirmesi planlanan bu düzenlemenin son aşamasına gelindiği öğrenildi. Mevcut sistemdeki doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması üzerinde duruluyor. Yapılacak değişiklikle, “anne” kelimesi yerine “ebeveyn” ifadesinin kullanılacağı da aktarılıyor. Böylelikle, doğum öncesinde alınan doktor onayı ile doğrudan aktarılabilecek olan izin, istenildiği takdirde baba tarafından da kullanılabilecek.

Babaya verilecek doğum sonrası iznin de 2 katına çıkması bekleniyor. Buna göre, bu süre 5 günden 10 güne çıkarılacak. Hükümetin bu yeni düzenlemedeki bir diğer hedefi ise işçi ile memur arasındaki hak eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. Mevcutta, işçi anneler bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde 1 buçuk saat süt izni kullanabilirken, memur anneler ilk 6 ayda 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1 buçuk saat süt izni elde ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, işçi annelerin de memurlar ile aynı haklara sahip olması sağlanacak.

Ücretsiz izinler konusunda da memur-işçi ayrımını kaldırmayı planlayan düzenlemenin detaylarına göre, mevcut durumda işçiler 6 ay ücretsiz izin alabiliyorken, memurların bu süre 2 yıla kadar çıkabiliyor. Yapılan taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanmalarının önünün açılması hedefleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.