Doğum İzni Düzenlemesiyle Memur Annelerin Hakları Artıyor

Meclis’e Sunulacak Doğum İzni Düzenlemesinin Detayları Açığa Çıkıyor

Meclis’e taşınması beklenen doğum izni düzenlemesinin unsurları giderek netlik kazanıyor. Yapılacak olan revizyon ile hem tekil hem de çoğul doğumlarda yeni izin süreleri eklenecek. Söz konusu düzenleme, memur annelerin doğum iznini neredeyse iki katına çıkararak, bebekle geçirilen süreyi 4 aydan 6,5 aya yükseltiyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yazısında şu bilgileri paylaştı: “Tek çocukta mevcut durumda 8+8=16 hafta olan izin, yeni yasa ile birlikte +8 hafta daha uzatılıyor. Doğum öncesi 8 hafta ile doğum sonrası 16 hafta bir araya geldiğinde TOPLAM 24 HAFTA! Yani tam 5,5 ay boyunca evde olacaksınız ve maaşınız kesintisiz olarak yatmaya devam edecek.”

Çoğul Gebelikte İzin Süresi Artıyor

Çoğul gebelikler için doğum öncesi izin süresi şu anda 10 hafta iken, düzenleme ile birlikte +8 hafta ilave edilecek ve toplam izin süresi 26 HAFTA’ya çıkacak. Doktorun “Sağlığın yerinde” ifadesini kullanması halinde, anne adayları doğuma sadece 3 hafta kala kadar çalışmaya devam edebiliyor. Aynı zamanda, bu süreçte fiilen çalışılan her gün (tek çocukta en fazla 5 hafta, çoğulda ise 7 hafta) doğum sonrası izne otomatik olarak ekleniyor. Doktor “40. hafta” ifadesini kullansa da bebek 42. haftada doğarsa, aradaki her gün doğum sonrası izne yansıtılacak ve hiçbir hak kaybı söz konusu olmayacak.

Hakkından Yararlanma Durumu

Ölü doğum gerçekleştiren memurlar, doğum öncesi ve sonrası analık izninden diğer memurlarla eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olacak. Eğer doğum esnasında veya izin sürecinde annenin vefat etmesi durumunda, baba kalan tüm izni kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca memur babalar, 10 gün babalık izni kullanma hakkına sahip. İşçi babalar için ise 5 gün olan iznin 10 güne çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.