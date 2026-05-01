Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Çıkarıldı

Beklenen düzenleme yasalaştı.

Kamu ve özel sektörde çalışan annelere doğum izni süresini uzatan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 HAFTAYA KADAR ANALIK İZNİ

Yeni düzenlemeye göre, kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta analık izni verilecek. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu belgeleyen kadın memurlar, doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar talep etmeleri halinde, doğumdan önceki 2 haftada çalışma imkanına sahip olabilecekler.

Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesine yönelik olarak, koruyucu aile sayısının artırılması ve daha birçok çocuğun aile yanında bakımının sağlanmasına yönelik olarak, koruyucu aile olma durumunda memurlara çocukların kendilerine teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

BABALIK İZNİ DE ARTIRILDI

Yapılan düzenlemeyle İş Kanunu’nda kadın işçilerin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece kadın işçiler, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta süreyle ücretli izinli olabiliyor. Sağlık durumu uygun olduğunda ise, doktor onayı ile kadın işçiler, doğumdan önce çalışma sürelerini 3 haftadan 2 haftaya indirebiliyor.

Çocukları koruyucu aile olarak bakan işçilere de, çocuk teslim tarihinden itibaren isteği üzerine 10 gün ücretsiz izin verilecek. Kadın işçiler, talep ettikleri takdirde 24 haftalık iznin ardından, çoğul gebelik söz konusuysa 26 haftalık izin alabilecekler.

Kanunda yapılan bir diğer değişiklikle, işçilerin eşinin doğum yapması durumunda verilen ücretli izin süresi de 5 günden 10 güne çıkarılıyor.

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNE YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER

Kanun teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı değişiklikler de gerçekleşiyor. Bu düzenlemeyle, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan, köy ve mahalle muhtarları ile bağımsız çalışan sigortalı kadınların, gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğum sonrası rahatsızlık ve engellilik hallerinin analık hali olarak kabul edilme süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor.

Ayrıca, hizmet akdi ile çalışanların, aylık veya gelir alan sigortalı olmayan eşlerinin analık durumunda, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki 8 ve sonraki 16 haftalık süre zarfında geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.

Bu maddeler kapsamında yer alan sigortalı kadınlar, erken doğum durumunda kullanamadıkları çalışma süreleri ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma süreleri 2 haftaya düşürülecek.

ASKERİ PERSONELİN ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Teşkilatı’nda yapılan değişiklikle, kadın personele tanınan ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor, toplam izin süresi 24 hafta olarak belirleniyor. Eşleriyle birlikte veya münferit olarak 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen askeri personele, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin hakkı veriliyor. Bu izin, çocuk evlat edinme kararı verilmeden önce çocuk teslim edilirse geçerli olacak.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu ailelik yapan askeri personele ise, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edilmesinin ardından isteği üzerine 10 gün izin verilecektir.