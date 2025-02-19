Doktor Gaza Basınca Yayalara Çarptı

OTOMOBİL KAZASI VE YARALILAR

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Bademli Mahallesi’nde diş hekimi Sezgin Ç., park etmek istediği aracında frene basmak yerine gaza basınca panik yaptı ve direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen 32 yaşındaki B.Ş. ile 31 yaşındaki A.E.’ye çarptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza sonucu savrulan iki kadın yola düşerken, talihsiz olayın anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar hızla yaralı kadınların yardımına koşarken, durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE VE SÜREÇ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.