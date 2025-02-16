Doktor Silahla Tehditten Tutuklandı!

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat tarihinde Üsküdar Devlet Hastanesi’nde, personele silah gösterip, hastalara biber gazı sıkarak ve elektro şok cihazıyla korkutarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen doktor hakkında soruşturma açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K. ile ilgili harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

O.K.K.’nın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı bulundu. Emniyet işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen O.K.K, savcılık ifadesinin ardından “silahla tehdit” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim” dedi.