Doktorlar Vergiden Kaçınıyor: Çarpıcı Örnekler

Gelir İdaresi Başkanlığı, özel muayenehanelerde çalışan doktorların mali uyumunu yapay zeka destekli analiz programları kullanarak inceledi. Bu çalışmada bazı doktorların hastalarından aldıkları muayene ücretleri ile estetik, cerrahi işlemler ve diş tedavi gelirlerini beyanlarında tam olarak göstermediği belirlendi. Beyan edilen gelir ile gerçek kazançlar arasındaki farklar yüzde 400’lere ulaşabiliyor. Yapay zeka ile yapılan analizlerde, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk bulunan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıtdışı bırakmış olduğu anlaşıldı.

İHTİYAÇ DUYULAN VERGİ DÜZENLEMELERİ

Yıllık gelirleri 53 milyon lira olan bazı doktorların vergi beyanlarında eksiklikle karşılaşıldı. Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren doktorların hastalardan aldıkları muayene ve ameliyat ücretlerini eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan cerrahlar, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirlerini gizliyor. Örneğin, bir kadın doğum uzmanının yıllık gelirinin 53 milyon lira olduğu fakat yalnızca 6,5 milyon lira olarak beyan ettiği görüldü.

DİŞ HEKİMLERİNİN YETERSİZ BEYANNAŞİ

Diş hekimleri üzerinde yapılan incelemelerde de implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği belirlendi. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen sadece 3 milyon lira olarak beyanda bulunduğu saptandı. Bu durum, vergi kaybını artıran önemli bir sorun teşkil ediyor.

ESTETİK SEKTÖRÜNDEKİ KAYIT DIŞI GELİRLER

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de incelemelerin odak noktasına alındı. Burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların gelirlerini eksik beyan ettikleri görüldü. Yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan estetik kliniklerinde, elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının beyan dışı kaldığı tespit edildi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık geliri 7 milyon lira olarak beyan edilmişken, 69 milyon lira hasılat elde ettiği anlaşıldı. Ayrıca ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850’si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.