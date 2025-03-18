Doktorların Vergi Beyanı Sorunu Büyüyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyanları ve mali uyum seviyelerini yapay zeka destekli analizlerle inceliyor. Yapılan gözlemler, bazı doktorların hastalarından aldıkları muayene ücretleri, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri gelirleri doğru bir şekilde beyan etmediğini ortaya koyuyor. Beyan edilen gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400’e varan farklar gözlemleniyor. Bu çerçevede, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta 3 bin 663 mükellef belirlenmiş durumda. Bu doktorların yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki gelirleri kayıt dışı bırakılmış.

GENEL CERRAHİ VE ORTOPEDİ ALANLARINDA DURUM

Yapılan incelemeler, genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların muayene ve ameliyat ücretlerini eksik beyan ettiğini gösteriyor. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı olan cerrahların, muayenehanelerinde hasta kabul ederken ameliyat ücretlerini düşük gösterdiği tespit ediliyor. Örnek olarak, bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelirini beyandan dışarıda bıraktığı ve yalnızca 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görülüyor.

DİŞ HEKİMLERİNDEKİ BEYAN EKSİKLİĞİ

Diş hekimleri üzerinde yapılan incelemelerde, implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavileri gibi uygulamalardan elde ettikleri gelirlerin eksik beyan edildiği tespit ediliyor. Özellikle bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira gelir elde etmesine karşın bunu yalnızca 3 milyon lira olarak beyan ettiği saptanmış durumda.

ESTETİK SEKTÖRÜNDEKİ DURUM VE DÜZENLEME GEREKLERİ

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağı haline geldi. İncelemeler, burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri gerçekleştiren doktorların gelirlerini eksik beyan ettiklerini göstermekte. Yurt dışında hasta kabul eden ve dövizle çalışan estetik kliniklerinde ise gelirlerin büyük bir kısmının kayıt dışı kaldığı belirleniyor. Çalışma kapsamında, saç ekimi alanında uzman bir doktorun yıllık 7 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen, 69 milyon lira hasılat elde ettiği anlaşılmıştır. İlk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850’sinin beyanname vererek vergi matrahlarını düzelttiği kaydedilmiştir.