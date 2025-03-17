Doktorların Vergi Kaçağı İnceleme Detayları Açıklandı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi kaçaklarına yönelik yapmış olduğu denetimler sürüyor. Vergi adaletini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda önemli vergi kaçakları tespit ediliyor. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları son olarak özel muayene yapan doktorların denetim altına alınmasına odaklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), handa sahiplendiği verileri ve bankalardan topladığı bilgileri yapay zeka yardımıyla analiz ediyor.

RİSKLİ DOKTORLAR TESPİT EDİLDİ

Hürriyet gazetesinin haberine göre, GİB’in verileri analiz ederken 33 bin riskli doktor mükellefi bulmuş durumda. İkinci aşama kapsamında, riskli olarak tespit edilen doktorların birinci derecedeki akrabaları, eski eşleri ve çalışanlarının hesap hareketleri incelendi. Bu süreçte, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olarak belirlendiği bilgisi edinildi. Denetimlerde, bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon liralık hareket kaydedildi. Başka bir örnekte ise, eski eşin hesabında da hareketlilik tespit edildi. Yetkililer, bu tür durumlarda paranın kaynağının açıklanmasını talep ettiklerini ifade etti.

MALİ YÜKÜMÜNLER İLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Eğer paranın kaynağı açıklanmazsa, bu durumda paranın doktorun olduğu varsayılıyor. Bu nedenle, mükelleflerin gönüllü uyuma davet edildiği öğrenildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın denetimleri sonucu doktorlar ile görüşmeler yapıldığı ve bunların yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği bildirildi. Gönüllü uyuma giren mükelleflerin, elde ettikleri hasılat için beyanname verdikleri belirtilirken, bu mükelleflere vergi zııai cezasının uygulanmadığı vurgulandı.