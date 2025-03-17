Doktorların Vergi Kaçağına Yönelik Denetimler Artıyor

DENETİMLER SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağına karşı denetimlerini sürdürüyor. Vergi adaletini sağlamak amacıyla başlatılan bu çalışmalarda önemli vergi kaçakları tespit ediliyor. Defterdarlıklar ile Vergi Başkanlıkları, son olarak özel muayene sahibi doktorları mercek altına aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elindeki verileri ve bankalardan elde ettiği bilgileri yapay zeka desteğiyle analiz ediyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, GİB’in gerçekleştirdiği veri analizi sonucunda 33 bin riskli doktor mükellef ortaya çıktı.

RİSKLİ MÜKELLEFLERİN İZLENMESİ

İkinci aşamada riskli olarak tespit edilen doktorların birinci derecedeki yakınları, eski eşleri ve çalışanlarının hesap hareketleri kontrol ediliyor. Bu denetimler sonucunda 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu bilgisi elde edildi. Denetimler sırasında, bir doktor yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon lira değerinde hareketler bulundu. Başka bir örnekte ise, eski eşin hesabında da hareketlilik gözlemlendi. Yetkililer, bu durumlarda paranın kaynağının açıklanmasını talep ettiklerini vurguladı. Eğer kaynak açıklanmazsa, bu paranın doktorun olduğu kabul ediliyor ve mükellef gönüllü uyuma davet ediliyor.

GÖNÜLLÜ UYUMUN SONUÇLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı, doktorlara yönelik denetimlerinde yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı buldu. Tespit edilen doktorlarla görüşmeler yapıldığı, bu doktorların yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği aktarıldı. Gönüllü uyuma giren mükelleflerin elde ettikleri hasılat için beyanname verdikleri belirtiliyor. Ayrıca, gönüllü uyuma giren mükellefler üzerinde vergi ziya cezası uygulanmadığı vurgulanıyor.