Doktorun Saçını Kopardılar, Gözaltına Alındılar

SAĞLIK ÇALIŞANINA YAPILAN SALDIRI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İzmir’de bir doktorun acil serviste maruz kaldığı saldırının görüntüleri yayınlandı. Olay, geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi içerisinde gerçekleşti. Acil serviste görev yapan ve yalnızca iki yıllık deneyime sahip olan doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında bir tartışma patlak verdi. Doktor, yaşanan gerginlik sonrası beyaz kod bildirimi yapınca iki kadın hastaneyi terk etti. Ancak bir süre sonra tahlil sonuçlarını almak için hastaneye tekrar döndüklerinde taraflar arasında yeniden bir tartışma oluştu.

DOKTORUN SAÇI ÇEKİLDİ VE DÖVÜLDÜ

Yaşanan olaylar sırasında doktor İrem Sarıkaya’nın saçı çekilerek kopartıldı ve saldırıya uğradı. Acil servise gelen polis ekipleri, kavgaya karışan Sinem C. ile Yağmur A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan resmi soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında sağlık çalışanına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlaması yapılırken, Sinem C. hakkında ise sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.

Yağmur A. ve Sinem C.’nin yargılanmaları İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Geçen kasım ayında gerçekleştirilen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Duruşma sonucunda Yağmur A. tahliye edildi, Sinem C. hakkında ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Bu olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki endişeleri tekrar gündeme getirdi.