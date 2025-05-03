Dolandırıcılar İmar Vaadiyle Tuzak Kuruyor!

DEPREM SONRASI ARSA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

23 Nisan’daki 6,2’lik Marmara Depremi sonrasında Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Çorlu ve Marmara Ereğlisi gibi bölgelerde arsa ve tarla fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Ancak uzmanlar, imara kapalı arazilerin ‘imarlı’ olarak satıldığını belirterek, vatandaşları ciddi suistimallere karşı uyarıyor. Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, özellikle İstanbul çevresindeki gayrimenkul pazarında büyük bir hareketlilik yarattı. Bu sırada, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray bölgelerinde arsa ve tarla fiyatları hızla yükseldi. Ancak bu ilgi, dolandırıcılık ve suistimalleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, vatandaşları imar sözü veren fırsatçılara karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

FİYAT ARTIKLARI DEPREM NEDENİYLE ZİRVE YAPTI

Depremin öncesinde Silivri’de 450 metrekarelik imarlı bir arsanın ortalama satış fiyatı 2,5 milyon TL iken, deprem sonrasında bu rakam 4 milyon TL’ye yükseldi. Tekirdağ Çorlu’da ise 1.000 metrekarelik imarsız bir arazi, 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye çıktı. Depremin merkez üssüne yakın olan alanlar, fiyat artışlarının merkezi haline geldi. Emlakçılar, müstakil ev ya da “tiny house” yapmak isteyenlerin talepleriyle yoğun bir dönem geçiriyor ancak piyasada yaşanan fırsatçılık endişelere yol açıyor. Silivri’de gayrimenkul danışmanı Ahmet Göyneli, “Telefonlarımız susmuyor. Kimisi imarlı arsa alıp ev yapmak, kimisi tarla alıp tiny house yerleştirmek istiyor. Ama her arazi uygun değil. Vatandaşların çok dikkatli olması lazım” diyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİ VE İMAR VAADİ

Deprem sonrası arsa taleplerindeki artış, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz, “İmara kapalı araziler, ‘imar var’ ya da ‘yakında imar gelecek’ diye pazarlanıyor. Belediyeler resmi bir açıklama yapmadan bu tür vaatlere inanmak, hayal kırıklığına yol açar. İmar planları yıllarca çıkmayabilir” uyarısında bulunuyor. Tekirdağ Çeşmeli gibi yerleşim açısından kapalı alanlarda, “burası imara açıldı” yalanıyla yüksek fiyatlarla satış vakalarının arttığı bildiriliyor. Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban, 2005 yılında Marmara Ereğlisi’nde yaşanan bir örneği aktararak, “İmar gelecek” vaadiyle 2 dönüm arazi alan bir vatandaşın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen imar izni alamadığını, bunun insanların umutlarıyla oynamak olduğunu ekliyor.

TINY HOUSE TRENDİ VE YASAL SORUNLAR

Son zamanlarda popüler hale gelen “tiny house” konsepti, deprem sonrası arsa talebini artırırken, şehir planlayıcıları bu alanda ciddi bilgi eksikliğine dikkat çekiyor. “Tiny house’un sabitlenmesi yasak, tekerlekli ve taşınabilir olmalı. Ayrıca altyapı hizmeti olmayan arazilere yerleştirilemez. Alıcılar bu detayları araştırmadan hareket etmemeli” şeklinde bir uyarı yapılıyor.

VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, arsa ve tarla alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

– **Tapu Kontrolü:** Tapunun niteliği (arsa, tarla, bağ vb.) ve hisseli olup olmadığı kontrol edilmeli.

– **İmar Sorgulaması:** Belediyeden resmi imar durum belgesi alınmalı.

– **Kadastro Bilgileri:** Parselin sınırları ve konumu kadastro müdürlüğünden doğrulanmalı.

– **Altyapı Durumu:** Yol, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri araştırılmalı.

– **Doğal Afet Riski:** Deprem ve heyelan riski olan bölgeler için zemin etüdü yaptırılmalı.

– **Tarım Kanunu:** Tarla alımlarında bölünmezlik ve kullanım kısıtlamalarına dikkat edilmeli.

– **Resmi Sözleşme:** Noter onaylı sözleşme veya tapu devri yapılmalı, el yazısı senetlerden kaçınılmalı.

– **Vergi ve Haciz:** Arsanın vergi borcu veya haciz durumu tapu müdürlüğünden kontrol edilmeli.

– **Bölgesel Gelişim:** Çevrede planlanan projeler ve altyapı yatırımları araştırılmalı.