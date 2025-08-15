Dolandırıcılar Kimlik Bilgisi İstiyorlar

Vatandaşların paralarına göz diken dolandırıcılar, her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. İnsanların kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla çalışan dolandırıcıların son taktiği ise görenleri şaşırtıyor.

PORNOGRAFİ SUÇLAMASI

Yeni dolandırıcılık girişiminde yer alan kişiler, hedeflerine bir e-posta gönderiyor. Bu e-postada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün ön soruşturma kapsamında kendilerine dava açma izni verdiği bilgisi paylaşılıyor. Söz konusu e-postada, hedef kişinin bilgisayarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlamalarıyla kamu düzenini bozma kaygısıyla suçlandığı ifade ediliyor.

İKİNCİ AŞAMA CEZALARLA KORKUTMA

Mailde, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri de aktarılıyor ve şu ifade yer alıyor: “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek; bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır.” Bu şekilde, hedef kişilere korku salınıyor. Ayrıca, daha fazla korkutma için “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlendiğinde cezaların ağırlaşacağını öngörmektedir” şeklinde uyarıda bulunuluyor.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTENİYOR

Son aşamada dolandırıcılar, pore toplamaya çalıştıkları kişilere 72 saat içinde atması gereken adımları sıralıyor. Hedef kişiden, hakkında tutuklama emri çıkarılarak evine polis gönderilmemesi, Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi ve dosyalarının pedofili karşıtı dernekler ile medyaya verilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri isteniyor. Dolandırıcılar, gönderilen e-postada Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ismini kullanıyor.