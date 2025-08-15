Dolandırıcılar, Pornografi Suçlamasıyla Kimlik İstiyor

Vatandaşların parasını hedef alan dolandırıcılar, her geçen gün yeni stratejiler geliştiriyor. İnsanların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan dolandırıcıların son yöntemi oldukça şaşırtıcı bir boyut kazandı.

DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEMLER

Son günlerde dolandırıcılar, bireylere bir e-posta göndererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün ön soruşturma kapsamında kendilerine dava açıldığı bilgisini iletiyor. Bu e-posta da, şüpheli kişinin bilgisayarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” gibi suçlarla kamu düzenini bozma suçunun işlendiği iddiaları yer alıyor.

KORKUTMA STRATEJİSİ

Dolandırıcıların bu e-postalarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri de belirtilerek, “yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2478216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” şeklinde ifadelerle hedef kitle üzerinde baskı kuruluyor. Ayrıca, suçlamaların etkisini artırmak için “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılması öngörülmektedir” bilgisi veriliyor.

KİMLİK BİLGİLERİ YALANCI TALEPLERİ

Son aşamada dolandırıcılar, korkutulan bireylerden belirli bir süre zarfında harekete geçmelerini talep ediyor. Hedef kişilerin, kendilerine yönelik tutuklama emri çıkarılmaması ve Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri isteniyor. Dolandırıcılar, gönderdikleri e-postalarda polis müdürünün ismini de kullanarak, mahrem bilgileri toplamaya çalışıyor.