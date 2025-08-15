Dolandırıcılar Yeni Yöntem: ‘Pornografi Suçlaması’

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Gün geçtikçe dolandırıcıların yeni yollarla vatandaşların parasına göz diktiği görülüyor. İnsanların kimlik bilgilerini ele geçirmek için çalışan dolandırıcıların son yöntemi ise oldukça şaşırtıcı.

MAİL YOLUYLA KORKUTMA STRATEJİSİ

Dolandırıcılar, bir e-posta aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün onayıyla kendilerine dava açıldığına dair bilgi veriyor. Bu doğrultuda, hedef şahsa iletilen mailde, ilgili soruşturma kapsamındaki bilgisayarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlarının işlendiği ifade ediliyor.

CEZA TAAHHÜTÜYLE KORKUTMA

Mailde Türk Ceza Kanunu’nun konuya ilişkin maddelerinin de bulunduğu ve “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, eğer bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” şeklinde bir ifadeye yer verildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi” üzerinden, internet aracılığıyla cinsel suçların işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılacağı bilgisi de veriliyor.

KİMLİK BİLGİLERİNİ ELDEN ÇIKARTMAK BAŞLIYOR

Dolandırıcıların, çeşitli pornografi suçlamalarıyla korkutdukları hedef kişilerden, 72 saat içinde bazı adımları atmalarını istedikleri gözlemleniyor. Hedef kişiden, hakkında tutuklama emri çıkarılmaması ve evine polis gönderilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen mail adresine göndermeleri talep ediliyor. Dolandırıcılara bu süreçte, Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın ismini kullanarak insanları manipüle etmeye çalıştıkları da fark ediliyor.