Dolandırıcılar Yine Faaliyette! 15 Milyon TL

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttığına yönelik bir çalışma başlattı. Bu dolandırıcılar, ‘FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada’ şeklinde söylemlerle hedeflerini tuzağına düşürüyor.

BÜYÜK VURGUN

Yapılan geniş çaplı incelemeler sonucunda, dolandırıcıların 8 ilde toplam 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettiği belirlendi. Polis ekipleri, bu süreçte yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılığın önlenmesini sağladı.

Polis çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 943 tabanca fişeği, 19 av fişeği, 6 telefon, 6 sim kart, 13 hesap kartı ve 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.