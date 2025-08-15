Dolandırıcılardan tuzak: ‘Pornografi Suçlaması’ İle Kişisel Bilgi Talep Ediliyor

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Son günlerde dolandırıcılar, vatandaşların parasını almak için yenilikçi yöntemler geliştiriyor. Kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar, insanları şaşırtan bir teknikle harekete geçiyor.

MAİL GÖNDERİLİYOR

Dolandırıcılar, hileli gelişimde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün onayıyla kendilerine karşı dava açıldığına dair bir e-posta gönderiyor. Hedef kişilere gönderilen bu maillerde, bilgisayarlarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlarından kamu düzenini ihlal ettikleri ifade ediliyor.

KORKUTMA TAKTİĞİ

E-postada yer alan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleriyle, “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikteyse beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” denilerek korku salıyor. Maillerde korkutma unsuru daha da güçlendirilerek, “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet üzerinden cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçları için ağırlaştırılmış cezalar öngörüyor” bilgisi veriliyor.

KİMLİK BELGELERİ TALEP EDİLİYOR

Son aşamada dolandırıcılar, korkutulan kişilere kesin süreler vererek çeşitli adımlar atmaları gerektiğini belirtiyor. Hedef giden kişilerin, tutuklama emri çıkmadan önce kimlik belgelerini belirtilen mail adresine göndermeleri talep ediliyor. Evinin polis tarafından basılmaması, Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi ve dosya bilgilerinin pedofili karşıtı derneklere veya medyaya verilmemesi şartıyla bu belgelerin gönderilmesi isteniyor. Dolandırıcılar, maillerde Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ismini de kullanıyor.