Dolandırıcıların Hedefi: 40 Yaş Üstü Erkekler

TÜRKİYE’DE YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Türkiye genelinde 40 yaş üstü erkekler, son dönemde ortaya çıkan yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemiyle mağdur olma riskiyle karşı karşıya. Bir organize çete, telefon üzerinden mağdurları arayıp, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj gerçekleştiriyor. Bu çetenin özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef aldığı belirtiliyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Mağdurları arayarak “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” ifadesiyle korku yaratmaya çalışan çete, “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz.” tehdidiyle psikolojik baskı kuruyor. Böylece mağdurlar, siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, “dosya açacağız” bahanesiyle para talep ediliyor.

Utanma ve korku duygusu sebebiyle, mağdurlar savunmasız bir durumda kalıyor. Birçok kişi, başlarına geleceklerden habersiz olarak ödeme yapmak zorunda kalıyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞ

Diğer yandan, dolandırıcılık suçlarına yönelik artış da Adalet Bakanlığı raporlarına yansıyor. 2024 yılına dair yayımlanan verilere göre, dolandırıcılık, en fazla artış gösteren dosya türü olarak yüzde 41’lik bir oranla dikkat çekiyor. Verilere göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan açılan dosya sayısı 119 bin iken, 2024’te bu sayı yüzde 41 artarak 169 bine ulaşıyor. Ayrıca, uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçlarına ilişkin dosyalarda da kayda değer bir artış görüldü. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili dosya sayısı, 2023’e göre yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretine dair dosya sayısı ise yüzde 21 oranında artış yaşadı. Bazı suç dosyalarında azalma da görülse de, bu durum yüksek oranlarda değil. En fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta gözlemleniyor.