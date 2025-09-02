Dolandırıcıların Yeni Tuzağı: 40 Üstü Erkeklere Şantaj

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞILDI

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 40 yaş üstü erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya kalıyor. Çete, telefonla aradığı mağdurlara, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj yapıyor. Özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef alan bu çete, mağdurlarda büyük bir korku ve çaresizlik yaratarak manipülasyon gerçekleştiriyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Çetenin uyguladığı yöntemler arasında, mağdurları arayıp, “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek tehditle korkutmak bulunuyor. Ayrıca, “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” şeklindeki tehditlerle psikolojik baskı kurarak kişiler üzerinde ciddi bir stres yaratıyorlar.

Mağdurların internet siteleriyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, çete, “dosya açacağız” gerekçesiyle para talep ediyor. Bu durum, mağdurları utanç ve korku duygusu ile savunmasız bırakıyor ve çoğu kişi, ne olduğunu anlayamadan ödeme yapmak durumunda kalıyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTAN ORANLAR

Ayrıca, dolandırıcılık suçundaki artış Adalet Bakanlığı’nın raporlarına da yansıyor. 2024 yılı için yayımlanan verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü olan dolandırıcılık, yüzde 41’lik bir artışla dikkat çekiyor. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, 2024’te bu sayı 169 bine yükseldi. Ayrıca, dolandırıcılığı takiben uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçlarına ilişkin dosyalarda da önemli bir artış gözlemleniyor. Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosyaların sayısı 2023 yılına oranla yüzde 33 artarken, uyuşturucu imal ve ticareti suçunda da yüzde 21’lik bir artış yaşanıyor. Bazı suç dosyalarında azalma görülse de, bunun oranı oldukça düşük kaldı ve en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlık suçunda yaşandı.