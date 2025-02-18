Dolandırıcılık Operasyonu: 12 İlde Gözaltı Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla kadın kıyafeti satışı yapan ve müşterilerle iletişim kurarak “ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor” gibi ifadelerle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu yöntemle toplamda 300 bin lira dolandırdıkları yönünde 18 kişiden şikayet aldı.

BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK İŞLEM VOLUME

Ekipler, şüphelilerin banka hesapları üzerinde yaptıkları incelemede 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon lira değerinde işlem yapıldığını belirledi. Bunun ardından, Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin’de daha önce tespit edilen 26 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Bu operasyon sırasında 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.