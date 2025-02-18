Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Kişi Gözaltında

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan dolandırıcılara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler, “ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor” gibi söylemlerle müşterileri internet bankacılığına yönlendiriyor.

Ekipler, bu yöntemle toplam 300 bin lira dolandırıldığına dair gelen şikayetler üzerine şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon liralık işlem yapıldığı ortaya çıktı. Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin’de belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 17 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önemli bir durumu ortaya koyuyor ve sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.