Dolandırıcılık Soruşturması: 18 Gözaltı Yapıldı

CEP TELEFONLARINA GÖNDERİLEN DOLANDIRICILIK MESAJLARI

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde vatandaşların cep telefonlarına ulaşan “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” şeklindeki içerikli mesajlar üzerine harekete geçti. Bu mesajların artış göstermesi üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalarda, belirtilen numaraları arayan kişilerin, dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtılarak kandırıldığı ve çeşitli gerekçelerle belirli hesaplara para göndermeye ikna edildikleri anlaşıldı. Bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen projeli operasyon kapsamında İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, “atıcılık” olarak bilinen telefonla dolandırıcılığı yapılan yedi kişi de dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılık ile bağlantılı olduğu değerlendirilen para bulundu. Emniyet kurumundaki işlemleri devam eden zanlılarla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.