Dolandırıcılık Uyarısı: 500 Bin Konut Projesi Hakkında Dikkat!

DMM, NSosyal hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi”ne başvuruların 19 Aralık 2025’te sona erdiği bildirilerek, bu çerçevede devam eden bir başvuru süreci olmadığı vurgulandı.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Açıklamaya göre, “Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.” Kamuoyunun bu tür dolandırıcılık eylemlerine karşı dikkatli olması gerektiği, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmelerin takip edilmesinin önemi özellikle belirtildi.