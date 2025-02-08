Dolandırıcılıktan Aranan Firari Denizli’de Yakalandı

HAPİS CEZASI OLANLARA YÖNELİK OPERASYON

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler için bir çalışma gerçekleştirdi. JASAT ekibi, 26 ilde dolandırıcılık suçundan aranan Arzu Boyacı’nın Serinhisar ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

ARZU BOYACI YAKALANDI

Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda, Arzu Boyacı başarılı bir şekilde yakalandı. Yapılan incelemelerde Boyacı’nın 123 ayrı suç kaydına sahip olduğu, ayrıca 49 farklı suçtan toplamda 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Boyacı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.