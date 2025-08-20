Dolar Güçlü Kalmayı Sürdürüyor

DOLAR ENDEKSİNİN YÜKSELİŞİ

Dolar endeksi, 98,3 seviyesinin üzerine çıkarak, yatırımcıların Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarındaki politika görünümüne dair ipuçlarını beklemesiyle üçüncü seansını da yükselişle tamamladı. Fed yöneticileri Christopher Waller ile Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini desteklediler. Bu durum, 1993 yılından bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olması açısından dikkat çekti. Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini nasıl karşılayacağına dair sinyaller almak için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarına yoğunlaşacak.

EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Yatırımcılar, şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Amerikan doları genel olarak değer kazandı ve euro, sterlin ve Avustralya doları karşısında en büyük kazanımlarını elde etti.

DOLAR/TL KURU NE DURUMDA?

Dolar, güne 40.8917 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda 40.9030 liradan işlem görüyor.