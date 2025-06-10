Dolar ve Euro fiyatları nasıl?

İSTANBUL’DA DÖVİZ KURLARI

İstanbul’da dolar, 39,2870 liradan alınıyor ve 39,2890 liradan satılıyor. Euro ise 44,8600 liradan alınırken, satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu. Spot altın fiyatları ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.190,47 lira seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSER BEKLENTİ

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yaşanan ilerlemelere dair iyimserlikle pozitif bir seyir gözlemleniyor. Bu görüşmeler, iki ülke arasında başlayan tarife restleşmeleri ve ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi amacıyla Londra’da gerçekleştiriliyor. Analistler, görüşmelerle ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor. Tarafların, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamalara yönelik konuları ele alması bekleniyor.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNDEN İYİ HABERLER

ABD’yi temsilen Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine dair iyi haberler aldığını belirtti. Trump, Çin ile çok iyi gittiğini vurgulayarak, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini kaydetti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soruya ise “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, olumlu gelen haber akışının piyasalardaki risk iştahını artırdığını öngörüyor.