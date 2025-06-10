Dolar Ve Euro Fiyatları Nedir?

KUR FİYATLARI VE DEĞERLENDİRMELER

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan alınırken, satış fiyatı 39,2890 lira olarak belirlendi. Euro’nun alış fiyatı 44,8600 lira iken, satış fiyatı 44,8620 lira olarak kaydedildi. Önceki Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira seviyesindeydi. Ayrıca, spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 4.190,47 lira olarak güncelleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleriyle ilgili ilerlemelerin duyulmasıyla pozitif bir hava oluşuyor. İki süper güç arasındaki ticaret gerginliğinin kalıcı bir şekilde giderilmesi amacıyla tarafların Londra’da gerçekleştirdiği toplantılar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Analistler, bu görüşmelerde nadir toprak elementleri ve stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların tartışılmasını bekliyor ve konuya ilişkin haber akışının piyasalardaki yönü üzerinde etkili olacağına vurgu yapıyor.

ABD’DEN OLUMSUZ AÇIKLAMALAR

ABD’yi temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmelerinin “güzel” geçtiğini aktarırken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise ticaret müzakereleriyle ilgili olumlu gelişmeleri takip ediyor ve Londra’daki görüşmelerden iyi haberler aldığını aktarıyor. Trump, Çin ile ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirtirken, ABD’li firmaların Çin pazarına açılmasını arzuladıklarını ifade etti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya ise “Göreceğiz” cevabını veriyor. Analistler, müzakerelerden gelen olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırabileceğini düşünüyor.