Dolar Ve Euro Ne Durumda?

DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI

İstanbul’da döviz fiyatları güncellendi. Dolar 39,2870 liradan alınırken, 39,2890 liradan satılıyor. Euro ise 44,8600 liradan alım gerçekleştirirken, satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirlendi. Önceki gün, doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun ise 44,9010 lira seviyesindeydi. Spot altın, ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. Bankalar arası dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 4.190,47 lira seviyesinde ilerliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerlemelere dair olumlu hava hakim. İki büyük ekonomi arasındaki tarife gerilimlerinin kalıcı olarak çözülmesi için yapılan görüşmeler, Londra’da gerçekleşiyor ve yatırımcıların dikkati bu konudaki gelişmeler üzerine odaklanmış vaziyette. Analistler, ticaret görüşmelerinin ilerleyişinin piyasalardaki yönü etkileyebileceğini belirtiyor. Görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların gündeme alınması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapılan görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, toplantının “verimli” olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerinden iyi haberler aldıklarını dile getirirken, Çin ile ilişkilerin oldukça iyi gittiğini kaydetti. Trump, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılması konusunda istekli olduklarını ifade etti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya ise “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, gelen olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını vurguluyor.